Le chef de l'Etat, à l'occasion de la clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ce lundi, s'est dit "favorable" à une "révision des traités" de l'Union européenne et à la création d'une "communauté politique européenne" pour accueillir notamment l'Ukraine.

Emmanuel Macron "favorable" à la révision des traités de l'UE et la création d'une "communauté" avec l'Ukraine

C'est sans doute une main tendue aux électeurs français les plus "eurosceptiques", à un peu plus d'un mois du premier tour des élections législatives : ce lundi à Strasbourg devant le Parlement européen, Emmanuel Macron s'est dit "favorable" à une "révision des traités" de l'Union européenne, souhaitée par le Parlement européen. Il a proposé que les dirigeants des Vingt-Sept en discutent à leur sommet de juin.

"Il faudra réformer nos textes, c'est évident. L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve", a déclaré le président français, son premier discours sur l'Europe depuis sa réélection.

Ce lundi, les propositions issues de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ont aussi été officiellement dévoilées : une vaste consultation citoyenne menée durant un an, idée du président français. Or, certaines de ces propositions supposent un changement des traités. Parmi elles : conférer un droit d'initiative législative au Parlement ou élargir les compétences de l'UE en matière de défense ou de santé.

Treize Etats membres s'opposent à une révision des traités

Près de la moitié des Etats membres ne sont pas favorables à une révision des traités. Treize des 27 pays de l'UE s'opposent au lancement d'une procédure pour changer. "Nous ne sommes pas en faveur de tentatives inconsidérées et prématurées visant à lancer" une telle procédure, écrivent ces pays dans un texte diffusé lundi sur Twitter par la Suède, qui fait partie des signataires. A ses côtés : la Pologne, la Roumanie, la Finlande, le Danemark, Malte, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie et les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie).

"Nous avons déjà une Europe qui fonctionne" comme l'ont montré la pandémie de Covid-19 et la réponse à l'invasion russe en Ukraine et "nous ne devons pas nous précipiter pour faire des réformes institutionnelles", mettent-ils en garde.

Discours de paix à Strasbourg, discours de guerre à Moscou

Alors que l'Union européenne affiche ce lundi ses valeurs de paix et d'unité en célébrant la Journée de l'Europe, ce 9 mai marque aussi la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. A 2.500 km de Strasbourg, depuis Moscou, Vladimir Poutine a lui délivré un discours guerrier. "Ce 9 mai, l'Histoire retiendra qu'à Moscou, une armée d'agression défilait et qu'ici à Strasbourg, capitale de la réconciliation de l'Europe, des centaines de citoyens se réunissaient pour refonder notre union", a prédit le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

En fin d'après-midi, Emmanuel Macron doit ensuite se rendre à Berlin, réservant, comme de coutume, la première visite officielle depuis sa réélection au chancelier allemand Olaf Scholz. Un appui à l'amitié franco-allemande, "avec une symbolique encore plus forte du jour de la fête de l'Europe", souligne-t-on à l'Elysée.

Une "communauté politique" pour inclure l'Ukraine

Emmanuel Macron a également appelé à la création d'une "communauté politique européenne" qui pourrait notamment accueillir l'Ukraine, et ce en parallèle d'une procédure d'adhésion à l'UE, qui prendrait selon lui "des décennies".

"Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération", a argumenté le président français.