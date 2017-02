Emmanuel Macron finira sa campagne à Amiens

Emmanuel Macron, le candidat du mouvement "En Marche" à la présidentielle, finira sa campagne à Amiens, sa ville natale. Mais aucune date n'a été officialisée, ni confirmée. Les discussions sont encore en cours.

Emmanuel Macron, le candidat du mouvement "En Marche" à la présidentielle, devrait boucler sa campagne à Amiens. Pour l'heure, son entourage se refuse à confirmer une date. "On veut éviter l'intox" confie l'un de ses proches dans la Somme, très prudent. Mais un meeting devrait bien avoir lieu en fin de campagne, à Amiens. "On confirme nos dates de meetings à 15 jours-3 semaines, jamais 8 semaines avant" poursuit-il, à l'évocation de la date du 21 Avril par le journal Le Monde. Emmanuel Macron est bel et bien invité à Amiens, par ses militants. "Il est chez lui, on n'a même pas besoin de l'inviter pour qu'il vienne".

Amiens, c'est la ville natale d'Emmanuel Macron. Mais aussi là où tout avait commencé : il y a un an, c'est à Amiens qu'il lançait son mouvement "En Marche", censé le propulser vers la présidentielle.