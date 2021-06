Emmnanuel Macron a été giflé en public, ce mardi, lors d'une visite officielle dans la Drôme. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et qui a fait réagir toute la classe politique, notamment François Bayrou. Le maire de Pau voit cette scène comme "une vraie plongée dans la réalité du pays".

Emmanuel Macron giflé : "on a une vie politique qui par moment devient cinglée" estime François Bayrou

Emmanuel Macron a été giflé ce mardi après-midi dans la Drôme, alors qu'il parcourt actuellement le pays à la rencontre des Français. La vidéo choc fait depuis le tour des réseaux sociaux et a fait réagir l'ensemble de la classe politique. Le maire de Pau, François Bayrou, estime que cette scène est un indicateur du climat politique ambiant.

Une vie politique "qui devient complètement cinglée"

Suite à cette vidéo, condamnée par la classe politique française, François Bayrou, président du MoDem et allier du président de la République, a lui aussi réagi. "Vous voyez bien ce que ça veut dire, Emmanuel Macron va vraiment au contact, il ne fait pas semblant. Ce n'est pas un public choisi et trié comme on a pu le voir avec d'autres présidents" selon le maire de Pau, pour qui cette scène est "une vraie plongée dans la réalité du pays". François Bayrou salue ainsi l'authenticité du chef de l'Etat tout en condamnant, lui aussi, ce geste.

Moi je suis frappé, on a une vie politique qui, par moment, est en train de devenir complètement cinglée