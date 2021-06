Emmanuel Macron giflé : "Ça en dit long sur le climat de violence politique" réagit le député Éric Coquerel

L'image filmée fait le tour des réseaux sociaux et n'en finit plus de faire réagir : celle du président de la République, Emmanuel Macron, giflé par un homme, lors de son déplacement dans la Drôme, ce mardi 8 juin 2021. Avant de commettre son acte, l'auteur de l'agression a crié "Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie !".

"Montjoie Saint-Denis ! ", un cri de guerre royaliste

"Montjoie, Saint-Denis !" est considéré comme un cri de guerre royaliste, souvent repris par des groupuscules nationalistes. Eric Coquerel, député de La France insoumise en Seine-Saint-Denis, l'avait d'ailleurs entendu en avril 2018 lorsqu'il avait été agressé par trois militants de l'Action Française, mouvement royaliste d'extrême droite. Les trois jeunes hommes l'avaient entarté de mousse à raser alors qu'il était en déplacement dans les Hauts-de-Seine.

Le député, qui condamne l'agression ce mardi du chef de l'État, avoue que ces nouvelles images "font peur", "parce que là c'est une gifle, c'est déjà grave, mais on se dit que ça aurait pu être encore plus grave et que ça illustre un certain climat de violence actuel, ciblée et individuelle, qui n'a pas de place dans le débat public", affirme-t-il à France Bleu Paris.

Éric Coquerel estime que ces agissements sont encouragés par les discours d'extrême droite. "Montjoie Saint-Denis est un cri de ralliement d'Action Française qui est un vieux courant royaliste qui n'hésite pas à prôner la violence", rappelle-t-il. "Ça renvoie à toutes les menaces qui viennent de l'extrême droite depuis un certain moment, comme dernièrement ce Youtubeur Papacito qui simule dans une vidéo le meurtre de militants insoumis ou communistes".

"Le gouvernement doit agir"

Selon le député francilien, le gouvernement n'a pas pris la mesure du danger que représente ces groupuscules et "n'a pas assez agi". "Le gouvernement ne regarde pas assez de ce côté là et il va falloir que les choses changent, car ça commence à devenir vraiment dangereux surtout quand tout cela est adossé avec le Rassemblement national qui est aussi fort électoralement".

Si le député insoumis fait le lien avec le parti de Marine Le Pen, il précise sa pensée : "Je ne fais pas le lien structurel avec le Rassemblement national, ce que je dis simplement c'est que le RN est fort d'une idéologie qui est partagée par ces groupuscules qui appellent eux à la violence physique".