Emmanuel Macron giflé : condamnation unanime de la classe politique française

La scène a à peine eu lieu que la classe politique réagit à l'unisson. Ce mardi, en début d'après-midi, Emmanuel Macron a été giflé par un homme, lors d'un déplacement dans la Drôme, à Tain-L'Hermitage. Dans une vidéo diffusée sur Twitter et authentifiée par l'entourage du chef de l'État, on voit un homme hurler le cri de guerre royaliste "Montjoie Saint Denis !", ainsi que "À bas la macronie" puis tenter de gifler le président.

Dès le début des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, ce mardi après-midi, le Premier ministre a pris la parole pour dénoncer cette agression. "La politique, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés, il en va des fondements de notre démocratie", a déclaré Jean Castex.

Au même moment, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur Twitter "Je suis solidaire du Président". "Cette fois-ci vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte ?", a ajouté le leader de la France insoumise.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Celui-ci a déclenché une polémique, dimanche, en déclarant sur France Inter : "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne la présidentielle, nous aurons un grave accident ou un meurtre. Ca a été Merah en 2012"( Mohamed Merah qui a assassiné 7 personnes en 2012 à Toulouse et Montauban). Ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs Élysées". Le candidat insoumis à l'élection présidentielle en 2022 avait immédiatement taxé de "complotiste" et condamné par une large part de la classe politique.

En déplacement en Lorraine, Marine Le Pen a condamné l'agression du chef de l'État, "il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République ! [...] À ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard, le moindre geste et la moindre violence. Ce comportement est profondément condamnable dans notre démocratie" a déclaré la présidente du parti politique d'extrême droite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix