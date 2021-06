Emmanuel Macron giflé : " Ce climat de violence m'inquiète beaucoup ", le maire LR de Belfort Damien Meslot

Emmanuel Macron va se souvenir longtemps de son déplacement ce mardi dans la Drôme. Le chef de l'Etat était venu à la rencontre du monde de la restauration à la veille de la 3e phase du déconfinement. A la sortie d'un lycée hôtelier, il s'est approché du public derrière des barrières quand un individu lui a pris le bras d'une main et l'a giflé de l'autre en criant "Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie !". Selon l'Elysée, l'homme n'aurait pas réussi à atteindre le président de la République. La vidéo postée sur twitter laisse planer le doute.

Emmanuel Macron récolte ce qu'il a semé, Damien Meslot maire LR de Belfort

A droite, les images ont choqué et posent aussi question chez certains responsables politiques. " Le président de la République, on peut l'interpeller et on peut lui dire qu'on n'est pas d'accord avec sa politique, mais s'attaquer à la fonction présidentielle, ce n'est pas acceptable", indique Damien Meslot.

Pour le maire LR de Belfort Damien Meslot, "s'attaquer à la fonction présidentielle est inacceptable". © Maxppp - Christian Lemontey

Le maire Les Républicains de la cité du Lion se dit inquiet par le climat actuel qui règne dans le pays. " Où en est tombé la France? Je vois que jamais on était tombé aussi bas. Il y a un climat de violence, de tension qui m'inquiète beaucoup dans notre pays. Monsieur Macron récolte ce qu'il a semé. Ce mépris vis à vis des gens modestes, vis à vis des ouvriers, on le voit ici avec General Electric ne peut qu'entraîner de la violence", explique Damien Meslot qui insiste sur le fait qu'aucune violence ne doit être justifiée. " On combat ses adversaires, ses concurrents politiques dans les urnes. Jamais sur le terrain de la violence", conclut l'élu belfortain.

Une dérive terrible, Frédéric Barbier député LREM du Doubs

Au sein de la majorité présidentielle, cette acte à l'encontre du chef de l'Etat ne passe pas non plus. " J'invite à nous interroger sur ces dérives, ces expressions parfois agressives qui sont de plus en plus monnaie courante. On s'agresse dans un premier temps verbalement et puis on arrive à ce type d'acte. C'est une dérive terrible, à mon avis, du fonctionnement démocratique", dénonce le député LREM du Doubs Frédéric Barbier.

Deux personnes en garde à vue

L'auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue. Un deuxième homme qui l'accompagnait a également été arrêté. Selon le parquet de Valence, il s'agirait de deux Drômois de 28 ans sans casier judiciaire.