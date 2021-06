Emmanuel Macron giflé : les réactions dans le Gard

Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, après qu’Emmanuel Macron a reçu une gifle ce jeudi lors de sa visite à tain l’Hermitage, dans la Drôme. Il s’agit de l’auteur de la gifle et d’un autre homme, précise France Bleu Drôme Ardèche. Selon le procureur de la République de Valence Alex Perrin, il s'agit de deux Drômois âgés de 28 ans. Ils n'auraient pas d'antécédents judiciaires "mais cela demande examen complémentaire" a précisé le procureur

Sur la vidéo l’agresseur dit "Montjoie st Denis ", un cri de guerre des Capétiens devenu slogan royaliste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le Gard, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette agression.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un communiqué, Françoise Laurent-Perrigot "condamne fermement ce geste qui n’a pas sa place dans notre démocratie et notre République." La présidente du Département du Gard "'appelle solennellement chacun et chacune à refuser que la violence s’empare du débat démocratique et invite l’ensemble des candidats, sympathisants, militants et citoyens à des campagnes électorales dignes dans le respect de nos institutions républicaines".

"S’en prendre ainsi physiquement au président de la République Emmanuel Macron est inadmissible ! Face à ceux qui cherchent à attaquer la République et à affaiblir notre démocratie, j’en appelle à la condamnation la plus ferme et au sursaut républicain" Françoise Dumas, députée du Gard et présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées

Le sénateur LR Laurent Burgoa écrit pour sa part : "S’attaquer au président de la République en donnant une gifle est inadmissible et intolérable".

Pour sa part, le député européen RN Gilbert Collard s'exprime sur Twitter., mais ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec la prochaine élection présidentielle : "Quel que soit son ridicule, un président de la République ne doit pas devenir une tête à claques. Cette torgnole présidentielle est insupportable. La seule gifle tolérable est la gifle électorale qu'il recevra en 2022 ! Condamnation de cette violence".

"Il ne peut pas devenir une tête à claque. C'est absolument inacceptable (..) Il faut voir au-delà du geste. Il y a dans cette violence légère.. une violence emmagasinée dans le pays, et qui depuis l'affaire des gilets jaunes n'a pas été expulsée. Elle est là, et pourrit la vie. Une violence diffuse" Gilbert Collard, sur FB Gard Lozère

"Il ne peut pas devenir une tête à claque. C'est absolument inacceptable" Gilbert Collard Copier

"Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression physique dont a été victime le Président de la République", déclare pour sa part Denis Bouad. Le sénateur PS et ancien président du conseil départemental du Gard ajoute "Le niveau de violence qui existe aujourd’hui dans notre démocratie est pour moi une véritable inquiétude. Des agressions sur des élus locaux y compris des maires de notre département, de l’intrusion violente au sein de l’assemblée régionale d’Occitanie, des messages de plus en plus haineux diffusés sur les réseaux sociaux aux actes d’aujourd’hui... Ces comportements sont intolérables et doivent être condamnés!"