Emmanuel Macron giflé : que signifie "Montjoie ! Saint-Denis !", l’expression criée par son agresseur ?

Cette expression est utilisée par l'Action française, un groupuscule d'extrême droite royaliste qui prône l'antiprotestantisme, l'antimaçonnisme, la xénophobie et l'antisémitisme.

"Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis !". Pour la plupart d'entre nous, cette réplique culte est celle de Godefroy de Montmirail dans le film "Les Visiteurs". Pour le grand public, cette expression aura désormais une autre signification, plus politique, depuis qu'un homme l'a lancée au président de la République, Emmanuel Macron, avant de le gifler ce mardi, à Tain-L'Hermitage, dans la Drôme. En début d'après-midi, un homme a attendu qu'Emmanuel Macron s'approche de la foule massée devant le lycée hôtelier où il était en visite, pour l'agripper par le bras et le gifler en criant "Montjoie ! Saint-Denis ! À bas la macronie !" comme on le voit dans cette vidéo diffusée sur Twitter.

à lire aussi VIDÉO - Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans la Drôme

Cri de ralliement devenu politique

Ce cri de ralliement est une référence royaliste, comme le rappelle l'Encyclopædia Universalis : c'est le cri de guerre des Capétiens, au XIIe siècle, pour défendre le royaume de France. Il évoque à la fois la bannière, "Montjoie", mais aussi "Saint-Denis", que les rois capétiens invoquaient pour bénéficier de sa protection pendant une bataille.

Ce cri est devenu politique au fil des ans comme le souligne le député de la France Insoumise, Éric Coquerel dans un tweet "ce slogan est celui de l’extrême-droite royaliste" écrit-il, "Le groupuscule d'extrême-droite royaliste Action Française m'avait agressé en début de mandat avec le même cri". À l'époque des faits, trois étudiants avaient lancé une tarte remplie de mousse à raser en pleine figure du député lors d'un débat en criant "Montjoie Saint-Denis". L'un était responsable de la section étudiante de l'Action française, ce groupuscule d'extrême droite royaliste fondé par Charles Maurras. Les deux autres étaient membres du mouvement royaliste. Ils avaient été condamnés en 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un stage de citoyenneté et avaient qualifié à la barre leur geste de "potache".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député Insoumis Alexis Corbière a renchéri, lui aussi sur Twitter, "la violence et les menaces de l'extrême droite se répandent chaque jour. Il est temps de riposter tous ensemble contre cette menace" a-t-il écrit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue mais pour l'instant, on ignore encore leurs motivations, ou leur identité.