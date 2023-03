Emmanuel Macron : "Il insulte, écrase, réprime, bafoue et méprise les salariés" réagit un syndicat en Mayenne

Emmanuel Macron persiste et signe : la très contestée réforme des retraites doit être appliquée "avant la fin de l'année", a réaffirmé sur TF1 et France 2 le chef de l'État qui accepte "d'endosser l'impopularité" et campe sur sa ligne de fermeté face aux débordements dans la rue.

"Il aura la grève, son ancrage, sa généralisation"

Lors d'un entretien de 35 minutes, le président a tenté de tracer des perspectives à court terme, mais il a avant tout dû une nouvelle fois plaider pour une réforme "nécessaire" qu'il ne conduit pas "par plaisir". L'intervention présidentielle a immédiatement fait bondir les organisations syndicales, qui préparent une 9e journée de grèves et de mobilisations ce jeudi.

En Mayenne, le SNUDI-FO, organisation syndicale de l'Éducation Nationale, n'a pas été tendre avec le chef de l'État, estimant, sur Twitter, qu'il "insulte, écrase, réprime, violente, bafoue et réprime". L'intersyndicale de la Mayenne, qui multiplie les actions de tractage notamment, appelle les salariés du public et du privé à rejoindre le cortège anti-réforme ce jeudi à 11h au square de Boston à Laval.