Emmanuel Macron invité du JT de France 3 lundi soir, sur le thème de la sécurité

Emmanuel Macron, qui dévoilera lundi la carte de 200 nouvelles brigades de gendarmerie , sera l'invité en début de soirée des journaux télévisés de France 3 pour un entretien consacré à la sécurité, a annoncé la chaîne ce dimanche.

Le chef de l'État apparaitra dans les éditions "Ici 19/20", à partir de 19h15, sur l'ensemble du réseau de la chaîne, a ajouté France 3 Nouvelle-Aquitaine, précisant qu'il s'exprimera depuis la place de l'hôtel de ville de Clairac, dans le Lot-et-Garonne.

Le président a choisi cette "chaîne des territoires" pour une interview "consacrée à la sécurité", a indiqué l'Élysée à l'AFP, alors qu'Emmanuel Macron se déplace lundi dans le Lot-et-Garonne pour divulguer les sites de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, une promesse de campagne de 2022.

Le président de la République aura participé, un peu plus tôt, à l'inauguration de la nouvelle caserne de gendarmerie de Tonneins, une commune située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d'Agen.

Après une rentrée focalisée sur l'éducation, l'écologie et le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron se recentre sur le thème de la sécurité. Il évoquera aussi plus largement les "zones rurales", selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. Cette interview intervient huit jours après celle du chef de l'État sur TF1 et France 2 , le 24 septembre, à l'issue d'une semaine chargée qui avait vu la France accueillir successivement le roi d'Angleterre Charles III et le pape François.