Emmanuel Macron : "Je ne suis pas arrogant"

Emmanuel Macron se défend d'être "arrogant" dans un entretien à l'hebdomadaire allemand vendredi 13 octobre. Le chef de l'Etat se dit "déterminé". Il accordera une interview télévisée d'une heure à TF1 et LCI dimanche soir, la première depuis son élection.

Dans un entretien accordé au journal allemand _Der Spiegel, (lien en allemand) Emmanuel Macron évoque ses ambitions pour l'Europe et son image et il dément toute arrogance. "Je ne suis pas arrogant, je mets fin au copinage entre les politiques et les medias" dit-il. A propos de ses déclarations critiquant des grévistes qui "foutent le bordel", il affirme : "On a voulu m'étiqueter comme 'le banquier qui n'aime pas les gens' (...) Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé (...) J'aime les Français (...) C'est mon travail de me battre pour mes compatriotes mais aussi de ne pas céder à la démagogie et aux mensonges."_

Ce samedi, l'Elysée annonce également qu'Emmanuel Macron "envisage" de se rendre en Iran, à l'invitation du président Rohani. Ce serait la première visite d'un chef d'Etat ou de gouvernement français en Iran depuis 1976. Annonce faite alors que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il ne certifierait pas l'accord sur le nucléaire iranien.

Dimanche, Emmanuel Macron sera l'invité de TF1 et LCI à 20h. Ce sera sa première interview télévisée depuis son élection.