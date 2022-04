Corse : Emmanuel Macron juge "inacceptables" les violences de ce week-end

"Ce que j'ai vu ce weekend est inacceptable". Le président de la République sortant a régi ce lundi matin, chez nos confrères de France Inter, à la situation en Corse, au lendemain de nouvelles violences lors d'une manifestation à Ajaccio. Emmanuel Macron déplore que des responsables politiques se soient positionnés en tête de cortège et affirme qu'il "n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça".

"Personne n'a engagé l'autonomie"

Emmanuel Macron estime que "le calme et le retour à l'ordre est un préalable à toute chose", avant de "travailler avec la collectivité" et de parler éventuellement d'autonomie avec les élus corses. Il dit ne pas avoir de tabou et qu'il prendra une décision qui "répond aux besoins de la population", mais affirme que "l'autonomie n'est pas un objectif en soi" car "la République est importante pour la Corse et la Corse est importante pour la République". "Personne n'a engagé l'autonomie" a précisé Emmanuel Macron.

Le candidat à sa réélection rappelle qu'Yvan Colonna "n'est pas un héros [mais] le lâche assassin du préfet Erignac", tout en estimant à la fois que "la République ne peut accepter qu'un détenu soit ainsi abattu dans ces conditions par un autre détenu. C'est pour ça aussi que je prendrai des mesures très claires sur la base des rapports et de l'ensemble des faits qui me seront donnés pour que ce soit sanctionné".