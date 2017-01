Emmanuel Macron : le dilemme des socialistes d'Indre-et-Loire

En Marche en Touraine : le mouvement lancé par Emmanuel Macron se réunit jeudi soir 6 décembre à Villandry pour présenter l'équipe tourangelle qui mènera la campagne pour la présidentielle de l'ancien ministre.Le mouvement revendique en Touraine 990 adhérents et 23 comités locaux.

Parmi les tous-premiers à suivre Emmanuel Macron, on connaissait déjà le Maire de Bléré Daniel Labaronne ou encore le Sénateur socialiste Jean Jacques Filleul qui lui accordera son parrainage. Emmanuel Macron affiche d'ores et déjà sept parrainages de maires et un parrainage de sénateur en Indre et Loire : des soutiens de gauche et de l'UDI essentiellement.

Au mois d'avril dernier, ils étaient deux à se mettre "en marche". Aujourd'hui le mouvement attire à la fois des électeurs de tous les âges mais aussi des élus ou des militants en rupture de parti. Philippe Chalumeau est le porte-parole de En Marche en Touraine, mais il a aussi été responsable de la section PS de Tours, il a rendu sa carte et fait campagne pour Macron

"On est pas là pour faire l'Union de la Gauche, le sujet c'est l'union des progressistes. Face aux changements du monde, certains proposent la France d'avant-hier, très identitaire, d'autres proposent la France d'hier avec un profil très conservateur, et là il y a vraiment une vraie force progressiste démocrate à constituer. Mon engagement, c'est l'envie de construire quelque chose de positif, d'avoir un véritable vote d'adhésion, pas le rejet de quelque chose, mais c'est une adhésion. Et pour cette raison, j'ai rendu ma carte et je ne participerais pas à la Primaire de la Gauche car ce n'est pas ma place."

Les choses sont dites : "En Marche en Touraine" avance vers l'election présidentielle et laisse derrière lui la guerre des clans de la primaire socialiste

On savait en Indre et Loire les socialistes déchirés entre frondeurs, les adeptes du plan B ou autre courant. Ils ont en effet aujourd'hui un autre sujet de querelle, de discorde et de démission, rejoindre ou non "En Marche en Touraine" le mouvement départemental d'Emmanuel Macron.

Certains ont le goût du drame comme d'autres ont le sens de l'histoire ou la classe naturelle, chez les socialistes la division est innée ! aujourd'hui il y a ceux qui franchissent le rubicond Macron en rendant leur carte : c'est le cas d'Alain Michel l'ex maire de la Riche

"La logique quand on soutient Macron est de ne pas participer à la primaire socialiste. Le PS est aujourd'hui dépassé" dit il pour expliquer son choix "c'est tellement plus facile de ne pas se remettre en cause puisqu'il y a de toute façon le Front National qui vous permettra d'arriver au pouvoir par le jeu des alternances. Il faut casser cette mécanique

et il y a ceux qui gardent leur carte d'adhérent pour pouvoir voter à la primaire socialiste tout en soutenant Emmanuel Macron, C'est le cas du sénateur Jean Jacques Filleul, il votera Peillon et parrainera Macron

"Ma détermination envers Emmanuel Macron elle est la conséquence d'une évolution que j'aurais souhaité connaitre au Parti socialiste, mais qui n'a pas été rendue possible par le désastre du quinquennat Hollande qui a laissé le champ libre aux frondeurs et aux contestations internes. Pour moi, Emmanuel Macron incarne un chemin nouveau que je souhaite depuis longtemps'".

Un parti socialiste déchiré une nouvelle fois au risque disent certains de s'y perdre et de ne pas passer le premier tour de la présidentielle