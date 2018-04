Emmanuel Macron auprès des catholiques pour "réparer" un lien "abîmé". Dans un discours fleuve devant la Conférence des évêques devant 400 invités réunis en début de soirée dans la grande nef cistercienne du collège des Bernardins à Paris., le président de la République a estimé qu'"il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité" pour rétablir cette relation.

Pour Emmanuel Macron, ce "dialogue est indispensable" car "une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation", tandis "qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir".

Le chef de l'Etat a appelé les catholiques à "ne pas rester au seuil" de l'engagement politique.

Le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, il nous incombe de le réparer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2018

J’appelle les catholiques à s’engager politiquement.

Votre foi est une part d’engagement dont notre politique a besoin. #DialogueEgliseEtat — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2018

Ce discours d'Emmanuel Macron, qui a marqué à plusieurs reprises son intérêt pour les questions religieuses, est inédit car c'est la première fois que l'Église catholique organise un tel événement médiatico-politique, comparé par certains observateurs au dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France).

"Dans ce moment de grande fragilité sociale, quand l'étoffe même de la nation risque de se déchirer, je considère de ma responsabilité de ne pas laisser s'éroder la confiance des catholiques à l'égard de la politique - et des politiques", a ajouté le chef de l'Etat, accompagné de son épouse Brigitte et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

"Un discours digne d'un curé"

Le président de la République s'est attiré les criques de ses opposants politiques, notamment à gauche. Du côté de La France insoumise, le chef de file et ancien candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a estimé que "le lien entre 'l'Église et l'État' n'a pas lieu d'être". "Macron va trop loin. C'est irresponsable!", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "Macron en plein délire métaphysique. Insupportable. On attend un président, on entend un sous-curé."

À présent, le Chanoine Macron a-t-il l'intention de faire la tournée des synagogues, des mosquées et des temples ? Lamentable ! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 9, 2018

Des propos jugés "indignes" par Alexis Corbière, député France insoumise de Seine-Saint-Denis.

Parole indigne d'un Président d'une République laique...Paroles irresponsables qui soufflent sur les braises de tous les communautarismes religieux. Et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat ? https://t.co/hQ7YzLvL14 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) April 9, 2018

Benoît Hamon, l'ancien candidat PS à la présidentielle, a dénoncé un "affront inédit et dangereux à la laïcité", dans un communiqué. "Que veut dire Emmanuel Macron lorsqu'il affirme que le 'lien entre la République et l'Eglise a été abîmé' ? Fait-il référence au mariage et à l'adoption pour tous ?"

Quand le lien entre l'Église et l'État a-t-il été abimé ? Est-ce lors du mariage pour tous? S'il doit être réparé ? Est-ce lors de la révision des lois de bioéthique? sur la PMA ? #MacronBernardinshttps://t.co/sJ8aKIbjV4 — Benoît Hamon (@benoithamon) April 9, 2018

Le nouveau patron du PS, Olivier Faure, s'est également indigné de ces déclarations : "l’Eglise catholique n’a jamais été bannie du débat public".

Mais de quoi nous parle-t-on? L’église catholique n’a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l’Etat? En République laïque aucune foi ne saurait s’imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi. #MacronBernardinshttps://t.co/righwppgfp — Olivier Faure (@faureolivier) April 9, 2018

Parmi les 400 personnes invitées figuraient des élus, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs mais aussi des personnes âgées, handicapées, précaires et leurs accompagnateurs, dont plusieurs ont témoigné de manière émouvante.

On compte en France quelque 40 millions de baptisés mais à peine 2% des Français vont à la messe chaque dimanche.