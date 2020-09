Emmanuel Macron s'étouffe avec son masque, la vidéo fait tousser des enseignants poitevins

Lors d'un déplacement dans un lycée professionnel mardi, Emmanuel Macron a manqué de s'étouffer à cause de son masque, un modèle distribué au sein de l'Education nationale. Un syndicat d'enseignants de la Vienne y voit la démonstration que ces masques ne permettent pas de travailler sereinement.

Capture d'écran de la séquence filmée dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand et qui a été très partagée sur les réseaux sociaux.

'J'ai dû absorber un truc du masque", a déclaré Emmanuel Macron, mardi, après avoir manqué de s'étouffer devant des élèves d'un lycée professionnel de Clermont-Ferrand. Or, le masque à l'origine de la quinte de toux du chef de l'Etat serait le modèle distribué aux personnels de l'Education nationale. Des enseignants notamment de la Vienne qui ironisent aujourd'hui car ils aimeraient eux-aussi des masques "plus pratiques" et "moins désagréables".

"C'est un masque qui, pour nous, pose problème (...) En témoigne la vidéo du président Macron" (Snuipp-FSU 86)

"Le président Macron portait un des masques qui ont été remis à tous les fonctionnaires de l'Education nationale et c'est un masque qui, pour nous, pose problème, explique Gilles Tabourdeau, professeur des écoles et secrétaire départemental du Snuipp-FSU dans la Vienne. Car c'est un masque très difficile à porter. Pour beaucoup de collègues il est trop grand pour le visage, ou bien trop petit, parce qu'il n'existe que deux tailles disponibles."

"Ce masque rentre dans la bouche quand on prend son inspiration"

La réponse du rectorat de Poitiers

"Faire cours avec un masque, c'est compliqué, c'est vrai, mais ces masques sont une protection nécessaire, que réclamaient les syndicats eux-mêmes, et notre priorité, c'est la sécurité et la protection des personnels", rappelle le rectorat de Poitiers.

Cependant, d'après le principal syndicat d'enseignants, "ces masques n'apportent pas les garanties sanitaires nécessaires, comme l'a confirmé l'inspecteur Santé et Sécurité au travail du rectorat que même si ce masque est homologué, il est moins performant qu'un masque grand public trouvé dans un supermarché."