"Emmanuel Macron n'est pas fait pour nous" : dans le Nord-Côte-d'Or, on assume le vote Le Pen

A Villiers-le-Duc dans le Châtillonnais, comme en 2017, Marine Le Pen est arrivée largement en tête lors du second tour de la présidentielle, avec 72% des bulletins exprimés. Le rejet d'Emmanuel Macron et de son quinquennat a beaucoup pesé dans la balance au moment de rentrer dans l'isoloir.

"Macron m'a tellement dégouté, maintenant c'est bon." Comme 48 autres Ducivillerois, Jacky a voté pour Marine Le Pen dimanche pour le second tour de la présidentielle, quand 19 autres ont fait le choix de glisser le bulletin Macron dans l'urne. A Villiers-le-Duc, la candidate du Front National arrive largement en tête avec 72% des suffrages exprimés, loin des 43% obtenus dans le département. Le sexagénaire aurait "préféré voter pour Jean-Luc Mélenchon", mais son aversion pour le président-candidat l'a poussé vers l'extrême-droite, notamment sur "la retraite. Quand je vois ce que j'ai eu... que dalle. C'est tout".

"Elle est plus pour les ouvriers"

En 2017, Marine Le Pen était sortie en tête lors du second tour. Et Gérard, retraité, lui avait déjà donné son vote : "Elle est plus pour les ouvriers. Emmanuel Macron n'est pas fait pour nous, il est plus fait pour les riches". Si on peut le considérer comme un électeur historique du rassemblement national, d'autres sont des nouveaux venus, comme Paul, 21 ans, qui votait pour la première fois pour une présidentielle dimanche dernier, "pour Marine Le Pen, dans ces mesures elle propose plus d'aides pour les jeunes", référence à l'exonération d'impôt sur le revenu proposé par la candidate pour les moins de 30 ans.

A côté de lui, sa mère Carine a fait le même choix dans le bureau de vote. "J'ai voté Macron en 2017", confie-t-elle, avant d'ajouter être "très déçue" du quinquennat qui vient de s'écouler. "Là c'est de la colère, parce qu'il ne se rend pas compte mais pour nous dans la campagne on a besoin de la voiture tous les jours pour aller travailler, donc à plus de deux euros le litre de gazole, quand on fait soixante bornes par jour pour aller bosser, vous faites le calcul. Donc oui on va manger des pâtes et des patates tous les jours parce que Mr Macron ne fait rien pour la classe moyenne."