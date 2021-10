Emmanuel Macron "ne sait que dépenser l'argent, il ne sait faire aucune économie" dénonce Valérie Pécresse

Valérie Pécresse est en campagne pour l'investiture les Républicains pour l'élection présidentielle. La présidente de la région Ile-de-France était l'invitée de France Bleu Berry ce vendredi matin avant son déplacement à Châteauroux dans l'après-midi. Elle va rencontrer les militants LR à la salle polyvalente Balzac à 14h30. Pouvoir d'achat, avenir de Alvance Wheels, déserts médicaux, éducation... autant de sujets qui ont été abordés.

"Je pense que les élections présidentielles ne sont pas loin" a d'abord dit Valérie Pécresse à la question sur le chèque de 100 euros que va débloquer le gouvernement pour faire face à la hausse des prix des carburants. Pour elle, c'est une mesure purement électoraliste. La mesure d'urgence, peut-être l'aurait-elle prise, mais pour elle, il faut aller plus loin car cette aide sera "temporaire". Elle dénonce la tarification de l'énergie et milite pour modifier le mode de calcul, car "par exemple, sur les factures d'électricité, il y a des taxes et de la TVA sur la taxe, c'est-à-dire des taxes au carré".

Il faut arrêter tout ce qui coûte tellement cher et qui fait que la France est championne du monde des impôts - Valérie Pécresse, candidate les Républicains à l'investiture pour la présidentielle

Pour supprimer les taxes, il faut faire des économies. Elle vise directement le chef de l'Etat, "le président de la République ne sait que dépenser l'argent. Il ne sait faire aucune économie, et pourtant, il y en a des gaspillages dans la sphère publique".

Valérie Pécresse va rencontrer une délégation de salariés d'Alvance Wheels

à lire aussi Les salariés d'Alvance Wheels vont manifester à Châteauroux ce vendredi

Interrogée sur le sort des 287 salariés d'Alvance Wheels à Diors, Valérie Pécresse a juste précisé qu'elle allait rencontrer une délégation des salariés ce vendredi après-midi. Plus largement, elle défend une réindustrialisation de la France et "moins de normes bureaucratiques qui empêchent aujourd'hui les entrepreneurs de faire".

Il faut supprimer le numerus clausus - Valérie Pécresse

Valérie Pécresse est revenue également sur ses propositions de début de semaine pour réduire la fracture médicale et lutter contre les déserts médicaux. Un sujet préoccupant pour le Berry, notamment à l'hôpital du Blanc, trois ans après la fermeture de la maternité, l'offre de soins continue de se réduire comme peau de chagrin dernièrement puisqu'un cardiologue est parti.

"La situation est très grave" assure Valérie Pécresse. La France est tombée sous la barre fatidique des 100.000 généralistes. Selon elle, la solution prioritaire est "de supprimer le numerus clausus". Elle estime qu'il faut aussi reformer aujourd'hui massivement des infirmières, des kinés, des médecins. "Et puis, il va falloir les aider à s'installer dans les territoires". Pour cela, elle estime que les premières années de médecine devraient pouvoir se faire en distanciel, dans des lycées de territoire, de villes moyennes, "de façon à ce qu'on puisse former, dans le Cher par exemple, les futurs médecins qui exerceront dans ces départements".

Valérie Pécresse veut 150.000 postes de fonctionnaires pour faire des économies

"Je voudrais qu'on puisse recruter davantage dans les trois missions fondamentales de l'Etat : éduquer, protéger, soigner détaille Valérie Pécresse. En France, on fait beaucoup plus d'administrations, d'administration centrale, d'administration morale qu'on ne fait d'enseignement. Donc, moi, je veux recentrer les fonctionnaires, les agents publics sur le terrain, sur leurs missions, le soin, l'éducation et la protection des Français, c'est-à-dire les juges, les policiers".