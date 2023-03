"Emmanuel Macron nous demande d'écouter et d'apaiser" rapporte la députée Mireille Clapot

Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi à la mi-journée, dans les 13 heures de TF1 et France 2 ; le chef de l'Etat va prendre la parole en pleine crise politique provoquée par la réforme des retraites. Après plusieurs semaines houleuses, il a invité les députés Renaissance mardi soir à l'Elysée. La députée de la Drôme Mireille Clapot s'y est rendue. Elle revient sur sa soirée sur France Bleu Drôme Ardèche.

ⓘ Publicité

Qu'a dit le président de la République à ses troupes éprouvées ? "Il a dit qu'il fallait assumer, écouter, avancer" répond Mireille Clapot, et "il s'est peu appesanti sur le passé : les institutions ont fonctionné, le vote est légitime et il a parlé des trois semaines à venir surtout, en nous demandant de prendre le temps, d'écouter d'apaiser, y compris en discutant avec les oppositions raisonnables". La députée poursuit : "il a mentionné trois axes pour travailler pour l'avenir : l'ordre démocratique et républicain, la souveraineté, c'est-à-dire la réindustrialisation écologique et le plein emploi, et les progrès pour nos concitoyens sur la santé, l'éducation et l'écologie".

"Je ne l'ai pas attendu pour être sur le terrain"

En substance, le président demande donc aux députés Renaissance de faire le travail sur le terrain pour apaiser le pays. Petit tacle de Mireille Clapot : "en tant que députée, je ne l'ai pas attendu en tout cas pour continuer à être sur le terrain. Il a dit qu'on aurait davantage de temps et qu'on serait moins de temps dans l'hémicycle. Dont acte. Je ne demande que ça". Et concernant l'invitation de ce mardi soir, "c'est une attention délicate de nous réunir entre deux séances, mais je ne prends pas mes ordres à l'Elysée" pose la députée de Valence à France Bleu Drôme Ardèche.

Mireille Clapot le répète, "cette page n'a pas été très agréable ni sur le contenu, ni sur la forme, mais il faut respecter la majorité, le fonctionnement des institutions et il faut aller devant".

La petite phrase du président sur "la foule" qui n'a "pas de légitimité"

Dès mardi soir fuitaient des propos du chef de l'Etat pendant cette réunion parlementaire à l'Elysée. Le président affirme que "la foule" n'a "pas de légitimité" face "au peuple qui s'exprime à travers ses élus". Est-ce vraiment de nature à calmer les tensions dans le pays ? Réponse de Mireille Clapot : "Je suis surprise que les médias reprennent cette phrase qui semble d'une évidence absolue. La foule et le peuple, c'est complètement différent. Nos institutions fonctionnent sur des élections au suffrage universel. J'espère que ceux qui ne sont pas contents sont allés choisir leurs représentants ; une fois que ces représentants sont élus, ils ont la légitimité du peuple et font fonctionner les institutions" défend-elle.

"Même moi j'essaie de gagner des arbitrages, mais quand ils ne se font pas en ma faveur, je l'accepte. Le droit de manifestation existe, mais il faut se dire que la majorité s'est exprimée. Et on va de l'avant" conclut-elle.