"Il n'y a pas d'autre ville que nous aidions autant pour ses hôpitaux" déclare Emmanuel Macron sur France Bleu

Dans son plan "Marseille en grand" annoncé en septembre 2021, le chef de l'État avait déjà consacré un volet à l'AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille). Ce mardi, le chef de l'État a annoncé débloquer une rallonge de 240 millions d'euros supplémentaires pour la modernisation des établissements de santé à Marseille, doublant le volume de son aide.

Au deuxième jour de sa visite dans la ville, pour lancer l'acte 2 du plan "Marseille en grand", le président de la République a également annoncé la construction d'un nouveau site pour l'Hôpital d'instruction des armées, pour un montant de 300 millions d'euros, dans les quartiers nord.

Emmanuel Macron a accordé une interview à France Bleu Provence. Il répond aux questions de Laurent Grolée.

France Bleu Provence : Bonjour, Monsieur le président. Vous revenez à Marseille près de deux ans après une visite de trois jours qui était déjà historique. La sécurité, l'école, le logement dégradé et ici donc l'hôpital Laveran, pour lequel vous avez pris une décision ?

Emmanuel Macron : Je reviens pour la deuxième fois dans un séjour long, durant trois jours où je prends le temps. Je traite tous les sujets, je vais au contact, je réponds à la population et aujourd'hui, en effet, je tenais à faire le suivi des annonces pour la santé lancées en septembre 2021.

On avait décidé en septembre 2021 un engagement inédit pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, avec un soutien de 239 millions d'euros. Et nous sommes engagés. Les collectivités sont là. Je veux vraiment saluer en particulier la Région et le Département, la Métropole et la Ville qui sont eux aussi aux côtés et qui financent 130 millions d'euros. Au total, on avait 369 millions d'euros sur l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. J'ai annoncé aujourd'hui une aide supplémentaire de 240 millions d'euros en raison du contexte que nous connaissons, de la montée des prix. Et puis parce qu'il faut aller plus vite.

L'État investira donc 479 millions d'euros sur la modernisation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, c'est un financement à hauteur de 83% du montant total. C'est là aussi, une fois encore, inédit. Il n'y a pas d'autre ville en France métropolitaine que nous aidions autant pour ses hôpitaux et ses soignants, mais nous devons le faire. C'était un de mes engagements il y a deux ans, et nous avons ouvert ainsi dans les quartiers nord une maison de santé. Vous avez des professionnels qui vont au contact de la population, qui font de la prévention, mais aussi du soin. C'était un point très important.

Cet hôpital Laveran va être reconstruit, modernisé, renforcé ?

En plus de ce que je viens de vous dire, qui touche donc les hôpitaux civils, il y a en effet une spécificité marseillaise, c'est la place de nos militaires. Cette spécificité, vous la connaissez bien. C'est aussi le rôle des hôpitaux militaires et l'hôpital de Laveran joue un rôle très important dans ces quartiers nord de Marseille. J'ai en effet décidé, et les crédits sont prévus dans la loi de programmation militaire, l'ouverture d'un nouveau site pour cet hôpital.

Il est en effet vétuste, il est là depuis 60 ans, il a une histoire importante, il est aimé dans le quartier, il y est inscrit, mais on a besoin de vraiment de le transformer. En lien avec l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, c'est un hôpital qui aura un rôle très important pour nos militaires, pour toute la zone, mais aussi en cas de d'évacuation de militaires ou de grands blessés pour nous-mêmes ou nos alliés, dans tout le flanc sud de l'Alliance atlantique. Mais aussi pour la population et l'offre de santé aux Marseillais.

Nous allons donc en effet ouvrir un nouvel hôpital sur le camp de Sainte-Marthe et cet hôpital va continuer dans les prochaines années son activité parce que ce serait beaucoup trop compliqué de le rénover et ça perturberait l'activité et le confort des patients, comme des soignants. En parallèle, nous allons dès maintenant lancer les travaux sur le camp de Sainte-Marthe pour que, à la fin de la décennie, un nouvel hôpital puisse voir le jour. C'est environ 300 millions d'euros d'investissements et donc c'est un hôpital qui sera plus moderne, qui sera plus grand et qui aura de nombreux services.

Quand vous venez à Marseille, on dirait qu'on a l'impression que vous donnez encore plus de vous-même. Qu'est-ce qui émane de cette ville pour vous donner autant d'énergie, autant d'envie de la réformer, de la moderniser ?

J'essaie de donner le maximum de moi-même tout le temps, quand je suis sur le terrain ou quand il faut décider. Mais Marseille est une ville qui concentre les difficultés, les promesses. Les difficultés, parce que c'est la deuxième ville de France. Elle est extraordinairement étendue, plus étendue que le Grand Paris. Elle est, en superficie, une ville qui a énormément de défis, qui a accumulé les problèmes par le passé, qui n'a pas assez investi dans ses écoles, qui a des difficultés de transports, etc.

Mais en même temps, c'est une ville qui porte des promesses absolument incroyables. J'en vois au moins deux : la jeunesse et la Méditerranée. C'est une des villes les plus jeunes de France et elle a une ouverture sur la Méditerranée qui est incroyable. Je veux un peu essayer de sortir de la colère face à l'impuissance. La meilleure façon de faire, c'est d'essayer de transformer ça en énergie positive. Il faut de l'audace, de l'ambition et du sens de l'action. C'est ça que je porte et c'est ça dont Marseille a besoin.

Ici, il faut savoir dire les choses et la vérité. Je l'ai fait et je le fais constamment en face, en regardant les gens dans les yeux, respectueusement. Il faut bouger des choses, il faut avoir des résultats. C'est à ça que je crois.