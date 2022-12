Emmanuel Macron passera Noël à bord du porte-avions Charles de Gaulle annonce l'Elysée. Le président de la République rencontrera les femmes et les hommes qui composent le Groupe aéronaval français. Après son départ de Toulon le 15 novembre dernier, le porte-avions et son escorte devraient être positionnés en fin de semaine "soit en Méditerranée orientale, soit en Mer Rouge" en fonction de l'actualité internationale précise cette même source.

Cette visite, en marge de la conférence Bagdad II qui se tiendra en Jordanie à partir de ce mardi 20 décembre, permettra au chef de l'Etat de rencontrer les militaires français, "de leur manifester sa confiance et son soutien et se faire rendre compte de l'exécution de la mission". Emmanuel Macron devrait être accompagné par Sébastien Lecornu, ministre des Armées et par le chef d'état-major des Armées.

A cette heure, aucune précision n'est apportée sur le déroulé de ce rendez-vous de Noël à bord du porte-avions français.

Quant aux discussions en cours préparant la loi de programmation militaire 2024-2030 et les rumeurs d'abandon du projet de second porte-avions français, l'Elysée précise qu'il est "prématuré d'en parler". Le président de la République pourrait s'exprimer publiquement sur le sujet dans les semaines qui viennent.