Emmanuel Macron plébiscité dans les villes de Loire-Atlantique et de Vendée

Emmanuel Macron obtient des scores impressionnants dans les villes de Loire-Atlantique et de Vendée, c'est d'ailleurs à Nantes qu'il signe son meilleur résultat, le record de la région Pays de la Loire, avec plus de 86% des voix.

Il y a le Macron des villes et le Macron des champs. En milieu rural, le nouveau Président est élu avec des scores proches de son résultat national ou parfois inférieur, c'est le cas par exemple à La Boissière-du-Doré, à Legé, à Pouillé-les-Côteaux et à Saint-Mars-la-Jaille en Loire-Atlantique. Dans ces villages, Emmanuel Macron recueille 60% des voix. Il est à peine au-dessus de 50% des suffrages dans certains villages du sud Vendée comme Grues ou Champagné-les-Marais

A l'inverse, dans les grandes villes et leurs agglomérations, Emmanuel Macron cartonne : plus de 86% des voix à Nantes, 85% à Orvault, 84% à Rezé tout comme à Carquefou et Vertou (deux villes tenues par la droite), 81% à La Roche-sur-Yon dont le maire est LR, même score à Saint-Herblain (45000 habitants, 3ème ville de Loire-Atlantique) et 77% dans la ville industrielle de Saint-Nazaire (où l'abstention a tout de même atteint 27%.

Sur le littoral, le nouveau Président obtient 77% des suffrages à La Baule, 75% à Piriac-sur-Mer et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 73% aux Sables d'Olonne et 72% à Pornic.