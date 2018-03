Emmanuel Macron pourrait faire sa première visite présidentielle en Touraine les 14 et 15 mars

Par Boris Compain, France Bleu Touraine

Il était venu comme candidat en février 2017. Emmanuel Macron pourrait revenir en tant que chef de l'Etat en mars 2018. Sa venue en Touraine les 14 et 15 mars prochains est de plus en plus souvent évoquée dans les milieux politiques, même si elle n'est pas encore confirmée par l'Elysée.