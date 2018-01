Si la visite du Président de la République n'a pas encore été officialisée, elle pourrait durer deux jours. Emmanuel Macron devrait être dans le Puy-de-Dôme les 25 et 26 janvier prochains. Il apportera notamment un soutien de poids à la candidature Unesco de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

L'information était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, mais elle se précise. La visite officielle du Chef de l'Etat en Auvergne est déjà un événement en soi, mais si elle est programmée sur deux jours, alors là, c'est encore plus singulier. Il y a un peu plus d'un an (le 7 janvier 2017, le candidat Macron était venu prendre un bain de foule dans la capitale auvergnate avant de tenir un meeting à la Grande Halle d'Auvergne.

Avant son meeting à Cournon, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule au marché Saint Pierre © Radio France - Jean-Pierre Morel

Cette fois, c'est avec le costume de Président de la République, qu'Emmanuel Macron devrait revenir dans le Puy-de-Dôme. Non pas un, mais deux jours ! Selon le journal La Montagne, sa visite auvergnate pourrait commencer par un passage présidentiel chez Michelin. Une séquence consacrée au monde agricole serait également en cours de préparation dans une ferme puydômoise.

Soutien à la candidature Unesco

Selon nos informations, le séjour du Chef de l'Etat devrait se prolonger le vendredi 26 janvier dans le Puy-de-Dôme.

Le temps pour Emmanuel Macron d'apporter son soutien à la candidature de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne pour une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Un soutien de poids qui prendrait aussi la forme d'un remerciement à l'engagement précoce de Jean-Yves Gouttebel aux côtés du candidat Macron il y a un an. Le président du Conseil Départemental avait concrétisé ce ralliement en travaillant pour le candidat d'En marche autour de la politique territoriale.

La nouvelle candidature puydômoise à l'Unesco devrait être examinée au tout début de l'été prochain à Barheïn dans le golfe Persique.