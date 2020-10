Coronavirus : Emmanuel Macron prendra la parole sur TF1 et France 2, mercredi à 19h55

Alors que neuf métropoles sont désormais classées en alerte maximale, Emmanuel Macron évoquera la situation sanitaire mercredi à 19h55 sur TF1 et France 2. Le président de la République sera interrogé depuis l'Elysée par Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau.

La France est "dans une deuxième vague forte" de l'épidémie de Covid-19 et des reconfinements locaux ne sont pas exclus a prévenu le Premier ministre Jean Castex ce lundi. Toulouse et Montpellier seront classées en alerte maximale mardi. Les mesures sanitaires en vigueur à Marseille et Aix-en-Provence sont reconduites pour 15 jours. L'exécutif examinera lors du conseil de défense hebdomadaire mercredi "les données épidémiologiques pour voir s'il y a lieu d'aller plus loin" a précisé le chef du gouvernement.

