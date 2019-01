Emmanuel Macron présente ses voeux aux armées sur la base de Francazal à Toulouse

Francazal, France

Le président de la République a choisi la base de Francazal, dans l'agglomération toulousaine, pour présenter ses voeux aux armées, devant 1.600 militaires. Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi à l'aérodrome haut-garonnais un peu après 15h, accompagné de Florence Parly la ministre des Armées et de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. Il y a été accueilli sur le tarmac par une Marseillaise.

#toulouse#voeuxmacron une marseillaise à Francazal pour accueillir le chef de l'état. pic.twitter.com/kxMrJVsYdc — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 17, 2019

Le chef de l'Etat y rencontrera notamment les soldats de la 11e brigade parachutiste de l’armée de terre déployés en opération extérieure en Afrique et en Irak au cours de l’année écoulée. Le Général Patrick Collet, à la tête de ces 10.000 hommes depuis un an et demie, confiait ce mardi à France Bleu Occitanie : "Je vais lui donner l’occasion de rencontrer mes soldats, de pouvoir parler avec eux. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. De pouvoir échanger avec eux pour pouvoir bien mesurer ce qu’est leur vie aujourd’hui, la satisfaction qu’ils en tirent. Les difficultés aussi qui sont les leurs, on ne les cachera pas."

#voeuxmacron dans une heure le président se posera à côté de cet A400M #Francazal#Toulousepic.twitter.com/Q3reEHf8D6 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 17, 2019

De nombreuses perturbations sont attendues ce jeudi à Toulouse, liées à ce déplacement présidentiel, jusqu'à 20h. Toutes les rues et avenues autour de Francazal sont interdites à la circulation. Les routes de Saint-Simon, de Seysses et les boulevard de Thibaud seront notamment coupées. Sur l'autoroute, l'échangeur 37, celui du Carrefour de Portet est totalement fermé.

Ce vendredi, Emmanuel Macron continuera son déplacement dans le Sud-Ouest avec une visite à Souillac, dans le nord du Lot, près de la Dordogne. Accompagné par Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales, le chef de l'Etat passera la journée auprès d'élus, dans le cadre du Grand débat national.