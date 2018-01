"Ma volonté, c'est que nous fassions davantage ensemble", a déclaré Emmanuel Macron ce vendredi, lors d'une conférence de presse à l'occasion de la venue en France du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président français a proposé que soit conclu "un partenariat" entre la Turquie et l'Union européenne, à défaut d'une adhésion du pays.

"Il est clair que les évolutions récentes et les choix de la Turquie ne permettent aucune avancée du processus engagé", a prévenu Emmanuel Macron, appelant à "sortir d'une hypocrisie qui consiste à penser qu'une progression naturelle" des négociations "est possible", a-t-il expliqué, disant avoir eu avec son homologue turc une discussion "très franche" à ce sujet.

La Turquie "fatiguée" d'attendre

"Il faut regarder si on ne peut pas repenser cette relation non pas dans le cadre du processus d'intégration mais peut-être d'une coopération, d'un partenariat, avec une finalité : _préserver l'ancrage de la Turquie et du peuple turc dans l'Europe_, et de faire que son avenir se construise en regardant l'Europe et avec l'Europe", a précisé Emmanuel Macron.

De son côté, le chef d'Etat turc a déploré le fait que "ça fait 54 ans que la Turquie attend dans l'antichambre de l'UE", rappelant que 16 chapitres de négociation avaient été "ouverts et jamais clos" : son pays est "fatigué" d'attendre une adhésion, a-t-il déclaré.