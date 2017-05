Emmanuel Macron : quel est le calendrier du nouveau président de la République ?

Emmanuel Macron est devenu officiellement dimanche le huitième président de la Ve République. Le nouveau locataire de l'Élysée a devant lui un calendrier chargé : nomination du Premier ministre, du gouvernement, déplacement à Berlin, sommet de l'Otan, élections législatives ou ordonnances.

Pas de répit pour Emmanuel Macron après sa prise de fonction dimanche, où il est devenu officiellement président de la République, dès ce lundi il entame un nouveau marathon. Nomination du Premier ministre, déplacement à Berlin, composition du gouvernement, réunion au sommet de l'Otan à Bruxelles, et surtout une nouvelle campagne, celle pour les élections législatives les 11 et 18 juin.

Lundi 15 mai : le nom du Premier ministre

On connaîtra le nouveau Premier ministre dès le lendemain de l'investiture du nouveau président de la République. Parmi les nombreux noms évoqués figure celui du député-maire LR du Havre, Édouard Philippe, proche d'Alain Juppé. L'actuelle directrice générale du FMI, Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances de Nicolas Sarkozy est également évoqué, comme celui de Sylvie Goulard, eurodéputée centriste.

Parmi les autres noms qui circulent : Jean-Yves Le Drian, actuel ministre de la Défense ; François Bayrou, allié à Emmanuel Macron durant la campagne électorale, président du Modem ; Jean-Louis Borloo, centriste ; Pascal Lamy, ancien directeur du FMI ; Gérard Collomb, sénateur PS et maire de Lyon ; Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France ; Richard Ferrand, député du Finistère et secrétaire général du mouvement La république en Marche!.

Lundi 15 mai : premier déplacement à Berlin

Emmanuel Macron se rendra à Berlin lundi pour rencontrer Angela Merkel lors de sa première visite à l'étranger. Il l'avait déjà rencontrée le 16 mars à Berlin avant le premier tour de la présidentielle. "La chancelière se réjouit de recevoir lundi en fin d’après-midi à la chancellerie le nouveau président français Emmanuel Macron" a déclaré Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière allemande. François Hollande avait également effectué son premier déplacement à l’étranger en Allemagne, le jour de son investiture.

Mardi 16 mai : la composition du gouvernement

Après l'annonce du chef de l'exécutif lundi, ce sont d'autres noms qui sont très attendus : ceux des ministres et secrétaires d'État du premier gouvernement Macron. L'équipe pourrait être réduite à une quinzaine de ministres avec une parité entre hommes et femmes stricte. Elle pourrait également être largement renouvelée avec des noms issue de la société civile.

Mercredi 17 mai : premier conseil des Ministres

Emmanuel Macron sera de retour mercredi dans la salle du Conseil des ministres mais il n'aura plus la même place... Le nouveau président de la République sera face à son Premier ministre dans la salle Murat au Palais de l'Élysée. L'équipe gouvernementale sera réunie pour la première fois officiellement et aura sans doute une feuille de route définie par l'exécutif.

Vendredi 19 mai : le début de la campagne pour les législatives

Même si la campagne pour les élections législatives débute officiellement le lundi 22 mai, le dépôt des candidatures prend fin le vendredi 19 mai à 19 heures. On connaîtra alors les noms de tous les candidats dans les 577 circonscriptions législatives.

25, 26 et 27 mai : le sommet de l'Otan et le G7

Emmanuel Macron se rendra à Bruxelles le jeudi 25 mai pour participer à son premier Sommet de l'Otan. Ensuite, les vendredi 26 et samedi 27 mai, le président de la République assistera à son premier G7, à Taormine (Italie).

11 et 18 juin : premier et second tour des élections législatives

Emmanuel Macron va-t-il garder son Premier ministre, obtenir une majorité présidentielle ou devra-t-il composer avec un gouvernement de cohabitation ? Près d'un mois après le résultat de l'élection présidentielle, les Français sont à nouveau appeler aux urnes pour renouveler les 577 sièges de l'Assemblée nationale.

7 et 8 juillet : le G20

Présidé par l'Allemagne, le G20 se déroulera à Hambourg. Le G20 réunit 19 pays et l'UE. Les membres du G20 représentent plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète et près de deux tiers de la population mondiale. Ce sera la premier G20 avec la participation d'Emmanuel Macron.

Courant juillet : gouverner par ordonnances

Emmanuel Macron devrait agir vite durant l'été par ordonnances notamment sur le droit du travail ou dans le domaine de l'éducation pour une mise en œuvre immédiate.