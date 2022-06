Emmanuel Macron reçoit les représentants des partis politiques après la débâcle des législatives

Comment gouverner la France? Deux jours après les élections législatives qui ont sonné la macronie, Emmanuel Macron reprend l'initiative face aux risques de blocages de ses réformes à l'Assemblée, en invitant les responsables politiques à l'Élysée, mardi 21 juin et mercredi 22. Six d'entre eux seront reçus successivement mardi : Christian Jacob (LR) ouvre la marche à 10H00, avant Olivier Faure (PS) à 11H00, François Bayrou (Modem) à 14H00, Stanilas Guerini (LREM) à 15H00, Marine Le Pen (RN) à 17H30 et Fabien Roussel (PCF) à 18H30, avant d'autres mercredi comme le chef du parti EELV Julien Bayou. Si le chef de LFI Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore répondu, son numéro 2 Adrien Quatennens n'en a pas écarté l'idée, s'interrogeant toutefois sur LCI : "Pour quoi faire?"

Pourquoi pas une alliance avec LR ?

Avec 245 députés, les macronistes d'Ensemble! sont loin de la majorité absolue à l'Assemblée nationale et vont donc devoir nouer des alliances. Pourquoi pas avec Les Républicains? "Nous sommes et nous resterons dans l'opposition: il n'y aura ni pacte ni coalition avec Emmanuel Macron", a répété lundi le patron de LR, Christian Jacob dans une tentative d'autorité sur son parti, apparu divisé sur la question, à l'instar de Jean-François Copé. Un bureau politique de LR doit d'ailleurs être réuni mardi en fin d'après-midi.

Un remaniement à venir

Un remaniement est à l'ordre du jour puisque trois ministres doivent quitter le gouvernement après avoir été battues dimanche : Amélie de Montchalin à la Transition écologique, Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Benin à la Mer. Emmanuel Macron n'a que deux jours devant lui, avant un tunnel d'obligations internationales (Conseil européen, G7, sommet de l'Otan) à partir de jeudi.