Présidentielle : Emmanuel Macron réélu avec 58,54% des voix selon les résultats définitifs

Emmanuel Macron est réélu avec 58,54% des voix à l'issue du second tour de la présidentielle du 24 avril 2022. Un scrutin marqué par le score historique de Marine le Pen malgré sa défaite, et par une abstention massive.

Les résultats définitifs sont tombés dans la nuit. Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,54% des voix selon le ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État s'impose face à Marine le Pen qui récolte donc 41,46% des suffrages. Plus de 18,7 millions de Français ont voté pour Emmanuel Macron, contre presque 13,3 millions pour son adversaire. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, ce sera fait le mercredi 27 avril.

Les résultats définitifs du second tour de la présidentielle. - Ministère de l'Intérieur

L'extrême droite au plus haut

Ce second tour de l'élection présidentielle est marqué par le score historique de l'extrême droite. Marine le Pen rassemble 13,3 millions de voix, contre 10,6 millions au second tour de 2017 et 6,4 millions au premier tour de 2012. Ce résultat de 2022 est selon la candidate une "victoire éclatante" et la manifestation du "souhait" des Français d'"un contre-pouvoir fort à Emmanuel Macron", avant de lancer "la grande bataille électorale des législatives".

Abstention quasi record

Plus de 13,6 millions de Français inscrits sur les listes électorales ont boudé les urnes au second tour, soit plus que le nombre d'électeurs de Marine le Pen. L'abstention atteint les 28%, en hausse de presque 3 points par rapport à 2017 et à un niveau jamais vu depuis le second tour de la présidentielle de 1969, quand Georges Pompidou l'avait emporté face à Alain Poher. Cette abstention massive fait d'Emmanuel Macron l'un des présidents les plus mal élu de la Ve République avec 38,52% des inscrits, un niveau très bas, seul Georges Pompidou a fait pire.