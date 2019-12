Emmanuel Macron rend hommage à l'ancien député du Nord Fabien Thiémé

Le président Emmanuel Macron salue la mémoire de l'ancien député communiste du Nord et maire de Marly (Nord) Fabien Thiémé qui s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 67 ans.

Valenciennes, France

Emmanuel Macron rend hommage à Fabien Thiémé dans un communiqué envoyé à la famille de l'ancien député communiste du Nord dont on a appris le décès ce samedi, à l'âge de 67 ans.

Le président de la République salue "un homme au service des autres". "En 2008, il avait été élu maire de Marly, une commune de la banlieue de Valenciennes, et il remplissait cette fonction avec une énergie et un humanisme reconnus de tous" poursuit le chef de l'Etat. "Il savait travailler avec tout le monde pour tendre plus sûrement à l'intérêt général" affirme encore le président.

L'annonce de la mort de Fabien Thiémé a suscité de très nombreuses réactions dès ce samedi de la part des élus du Nord-Pas-de-Calais qui ont salué dans leur ensemble l'homme de convictions qu'était l'ancien député.