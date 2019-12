Emmanuel Macron renonce à sa future retraite de président de la République

France

En plein conflit sur la réforme des retraites, le chef de l’État vient d'annoncer, ce week-end, qu’il renonçait par avance à sa future retraite d'ancien président de la République. Cette retraite présidentielle est fixée par une loi datant de 1955 qui prévoit que les anciens présidents de la République touchent, dès leur sortie de l’Élysée, l’équivalent du traitement d’un conseiller d’État… soit un peu plus de 6.000 euros bruts par mois.

Interrogé à ce sujet, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de ne pas bénéficier de ce régime particulier qui convergera, à l’avenir, vers le droit commun. Emmanuel Macron sera le premier président à renoncer au bénéfice de cette loi du 3 avril 1955.

Question de "cohérence" d'après son entourage

"Simple question de cohérence", d'après son entourage, "il veut s’appliquer les principes qu’il entend faire appliquer aux Français". "Il n’est pas question de faire une démonstration d’exemplarité" ajoute l’Élysée qui rappelle au passage qu’ "Emmanuel Macron a démissionné de la fonction publique dès le début de son mandat et qu’il a aussi indiqué qu’il ne siégerait pas, comme ancien président, au conseil constitutionnel, une fonction qui donne droit à une indemnité de 16.000 euros bruts par mois".

à lire aussi Réforme des retraites : ce que prévoit le gouvernement

"Bon de savoir faire trêve"

En déplacement à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, le président français en a aussi profité pour appeler les gréviste à faire une trêve pour Noël.Emmanuel Macron a estimé qu'il était "bon de savoir faire trêve", appelant les grévistes français opposés à la réforme des retraites "à l'esprit de responsabilité" et souhaitant que "triomphe l'intelligence collective".

Depuis 17 jours, syndicats et gouvernement s'affrontent autour d'une réforme du système des retraites en France, réforme voulue par le gouvernement mais très critiquée par les syndicats et les nombreux grévistes. Le système de retraite est un sujet éminemment sensible en France, la population restant attachée au système par répartition par rapport au système à point préconisé par le gouvernement. Ce système par répartition est, jusqu'à présent, réputé comme l'un des plus protecteurs au monde.