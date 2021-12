Emmanuel Macron répond aux auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne ce mercredi matin

Emmanuel Macron est l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce mercredi matin. Pendant une demi-heure, le président de la République répondra aux questions des auditeurs en direct, entre 8h30 et 9h. La crise sanitaire, l'élection présidentielle, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la présidence de l'Union européenne, la désertification médicale, la politique écologique, le nucléaire, entre autres, autant de sujets que vous pourrez aborder directement avec le chef de l'État.

Pour poser votre question à Emmanuel Macron, il faut appeler le 04.73.34.20.00

Ce rendez-vous avec les auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne intervient au cœur d'un déplacement d'Emmanuel Macron dans le Cher ce mardi et l'Allier ce mercredi, à Moulins et Vichy. Il vient parler des "sujets du quotidien" précise l'Élysée, les enjeux des villes petites et moyennes et les mesures mises en place depuis le début du quinquennat.

A Moulins ce mercredi, à partir de 10h, il présidera le Conseil des ministres en visioconférence depuis la préfecture de l'Allier. A 17h, il visitera le Hall des Sources et reviendra sur les différents projets en cours de déploiement dans la ville soutenus par l’État, la redynamisation du centre-ville, le développement du thermalisme et l'inscription au Patrimoine de l'Unesco. La journée se terminera par une rencontre avec une cinquantaine d'associations.