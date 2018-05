Une séquence tirée d'un documentaire sur Emmanuel Macron diffusé en soirée sur France 3 lui attire de vives critiques, ce lundi. Le président de la République, interrogé par Bertrand Delais, s'en prend "à ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL".

La France, "une espèce de syndic de copropriété"

"Le colonel Beltrame (le gendarme mort lors des attaques terroristes dans l'Aude en mars, ndlr) est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs, quelque chose d'une guerre qui le dépasse", estime le chef de l'État dans l'extrait. Or, selon lui, "les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus (sic), une république dont on ne connaît plus l'odeur", et où "l'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays".

⚡🇫🇷AUDIO -"Ils ne savent pas ce qu'est l'histoire de notre pays..." Emmanuel #Macron. Après une réflexion sur la mort du colonel #Beltrame, le chef de l'État s'en prend à ceux dont "le summum de la lutte c'est les 50€ d'#APL". (📹France Inter - itw France 3) pic.twitter.com/sKw4ugwBWg — Brèves de presse (@Brevesdepresse) May 4, 2018

"Nous sommes la France, et la France est un pays qui ne se réforme pas, on est un pays qui se cabre", ajoute Emmanuel Macron, en faisant observer "qu'il y a en nous un goût romantique pour la lutte qui fait que, quand bien même ces statuts ne sont pas pour nous, on vit dans l'idée de pouvoir un jour les obtenir, on aime la lutte de celui qui les protège".

Le chef de l'État qualifié de méprisant

L'extrait, initialement diffusé sur France Inter le 4 mai dans l'émission "L'instant M", provoque de nombreuses réactions dans les rangs de l'opposition "Emmanuel Macron méprise les gens qui se sont indignés pour la baisse des APL", s'offusque le député LFI Alexis Corbière.

« @EmmanuelMacron méprise les gens qui se sont indignés pour la baisse des APL. C’est petit et indigne de sa fonction. La #France, c’est une France sociale et républicaine. » #LHDP — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) May 7, 2018

"Se servir de la magnifique figure du colonel Beltrame pour salir ceux qui luttent pour leurs droits est misérable", a tweeté de son côté le PCF. Le député Les Républicains David Lorion a pour sa part estimé "qu'il est des familles pour qui 50 euros n'est pas une petite somme et notamment pour se loger". "Qu'il est petit d'opposer les héros des plus pauvres", a déploré le socialiste Boris Vallaud.

Qu'il est petit d'opposer les héros des plus pauvres. Si Macron pense que le "summum" du progrès, c'est de baisser les APL et supprimer l'ISF et l'exit tax, il n'a pas compris l'histoire de notre pays. Ceux qui sont à 20€ près ne méritent pas ce mépris. pic.twitter.com/10mmX6b5R0 — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) May 7, 2018

Un marqueur de l'an I d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, dans l'extrait, fait référence à la baisse des APL décidée à l'automne dernier. Les 6,5 millions de ménages bénéficiaires avaient vu leurs aides diminuer de 5 euros par mois. Cette décision avait été vivement critiquée par les associations de défense des mal-logés, certains syndicats, les bailleurs sociaux et de nombreux opposants politiques.

Dimanche, le secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie, a reconnu que cette baisse avait été une "mauvaise décision" et a promis qu'il n'y "aurait plus aucun perdant" en matière d'APL.