Emmanuel Macron s'est entretenu pour la première fois par téléphone avec Joe Biden

Premier coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Joe Biden, quatre jours après l'élection du nouveau président des Etats-Unis. Les deux chefs d'Etat ont échangé ce mardi après-midi pendant environ dix minutes. Emmanuel Biden "a félicité Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris et les a assurés de sa volonté de travailler ensemble sur les enjeux contemporains: climat, santé, lutte contre le terrorisme et défense des droits fondamentaux", a fait savoir la présidence.

Emmanuel Macron, élu en 2017, n'a jamais rencontré Joe Biden, qui a été le vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. "Nous aurons beaucoup à faire ensemble pour promouvoir des priorités communes - le climat, la santé mondiale, la sécurité internationale - et une action multilatérale efficace", a indiqué le Président français sur Twitter.

Joe Biden veut "redynamiser" les liens avec l'Otan et l'UE

Joe Biden a "remercié le président Macron pour ses félicitations et a exprimé son désir de renforcer les relations entre les Etats-Unis et la France, leur plus ancien allié". Le démocrate a également affirmé vouloir "redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers l'Otan et l'Union européenne", souvent malmenées par Donald Trump.

Les deux hommes ont évoqué leur future coopération sur la lutte contre la pandémie et "la menace du changement climatique", mais aussi "la sécurité et le développement en Afrique", selon un communiqué publié par l'équipe de transition du démocrate.

"L'Amérique est de retour"

Joe Biden s'est également entretenu ce mardi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, et avec la chancelière allemande Angela Merkel. "Je leur ai dit que l'Amérique était de retour", "ce n'est plus l'Amérique seule", a déclaré le président élu lors d'un point presse ce mardi.

Il a aussi affirmé avoir "hâte" de parler à Donald Trump. Selon Joe Biden, le refus de l'actuel président américain de concéder sa défaite à la présidentielle est "source d'embarras", mais n'aura "pas beaucoup d'impact" sur la transition du pouvoir.