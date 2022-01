Emmanuel Macron se comporte "comme s'il était le roi de France" dénonce Louis Aliot, maire de Perpignan

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie", clame Emmanuel Macron dans un entretien à Aujourd'hui en France (article payant). Clairement le chef de l'Etat a déclenché un tumulte qui ne cesse de grossir ce mercredi.

Si les proches du chef de l'Etat saluent un "discours de vérité", Louis Aliot, le maire de RN de Perpignan, parle "d'une erreur grave. Ces propos sont révélateurs de l'état d'esprit du personnage : arrogant et méprisant. Il explique j'ai envie comme s'il était roi de France, comme s'il avait un pouvoir au dessus de tous les autres. C'est tout de même le Parlement qui fait les lois !"

A gauche, la présidente PS du conseil départemental des Pyrénées-Orientales dénonce des "propos assez violents" et attaque aussi Emmanuel Macron sur le fond : "Si la crise sanitaire perdure, c'est de sa responsabilité. Depuis le début, je fais partie de celles et ceux qui demandent que le vaccin soit rendu obligatoire."

Chez les communistes, le maire d'Elne, Nicolas Garcia évoque lui des propos "indignes". "Dans une démocratie, il faut convaincre et pas contraindre. Cela illustre cette politique autoritaire durant cette crise sanitaire, le gouvernement décide sans le Parlement ni les élus locaux alors que nous nous démenons sur le terrain en faveur de la vaccination !"

A droite aussi, on s'insurge. "Après cinq ans d'amateurisme, de cynisme et de mépris, voici donc les insultes et l'arrogance...", soupire Chantal Gombert, élue d'opposition LR à Perpignan. Pour la porte-parole de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse dans les Pyrénées-Orientales, il faut "responsabiliser les gens au porte-monnaie. Si vous n'êtes pas vacciné et qu'aux urgences, vous prenez la place de quelqu'un, vous devez payer. C'est peut-être plus intéressant comme solution."