Emmanuel Macron se rendra à Berlin pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection

Le président français Emmanuel Macron se déplacera à Berlin lundi 9 mai pour son premier déplacement depuis sa réélection. Il va y rencontrer le chancelier Olaf Scholz pour marquer "la force du couple franco-allemand", a annoncé ce jeudi l'Elysée.

L'Ukraine et la souveraineté européenne au menu

Les deux dirigeants se retrouveront pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail.

Emmanuel Macron arrivera à Berlin après avoir participé à la Journée de l'Europe, au Parlement européen à Strasbourg, où se tiendra la cérémonie de clôture de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe, un an après son lancement. Avec Olaf Scholz, il abordera "les questions liées à la guerre en Ukraine et aux enjeux de souveraineté européenne", en particulier "sur les aspects de défense et d'énergie", a précisé l'Elysée.

"Ils évoqueront également les grands dossiers internationaux dans le cadre de la présidence allemande du G7, dont le sommet aura lieu en juin. La situation au Sahel, les Balkans occidentaux et la relation UE-Chine seront également discutés", de même que "les dossiers bilatéraux entre la France et l'Allemagne", selon la présidence.