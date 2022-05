Emmanuel Macron se rendra à l'école maternelle Menpenti à Marseille ce jeudi

L'Élysée précise les détails du déplacement du Président de la République à Marseille, ce jeudi 2 juin. Emmanuel Macron consacre cette visite au thème de l'éducation, il sera donc accompagné de Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Le Chef de l’Etat visitera en fin de matinée l’Ecole maternelle et élémentaire Menpenti (10e arrondissement) et son laboratoire de mathématique, présenté comme un projet pédagogique innovant. Ce lanoratoire a été et mis en place dans le cadre de l’expérimentation « école du futur » lancé en septembre 2021 avec le plan « Marseille en Grand ».

Emmanuel Macron échangera ensuite avec plusieurs représentants des équipes éducatives marseillaises sur les avancées de l’expérimentation. A ce jour, "59 établissements de la cité phocéenne _participent à l’expérimentation -école du futur-",_ précise l'Élysée. ce dispositif controversé notamment par les syndicats de l'éducation permet de donner davantage de libertés et d’autonomie aux équipes pédagogiques .