Emmanuel Macron se rendra aussi au collège Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence

Plusieurs rendez-vous sont au programme du chef de l'État ce lundi 5 décembre lors de son déplacement à Aix-en-Provence. Emmanuel Macron se rendra d'abord à la mi-journée comme prévu au Camp des Milles, à l'occasion du 10e anniversaire de l’ouverture du Site-mémorial au public.

C'est un déplacement symbolique fort, dans ce camp français d’internement et de déportation pour plus de 10.000 prisonniers entre 1939 et 1942. Plus de 2000 personnes passées par le camp ont été envoyées en déportation vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Emmanuel Macron est le deuxième président en exercice après François Hollande à se rendre sur place. À cette occasion, le Président de la République remettra les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à Alain Chouraqui, le Président de la Fondation du Camp des Milles.

Pour évoquer ce moment fort en émotion, Alain Chouraqui sera l'invité de France Bleu Provence ce lundi 5 décembre à 7h45.

Une visite au collège Jas-de-Bouffan, après le Camp des Milles

Le chef de l’Etat ira au collège Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence, où il participera à une séquence du Conseil national de la refondation (CNR), consacrée à l’éducation. Cet échange qui réunira les enseignants, les élèves, les associations, les parents d’élève et les élus.

Les syndicats d'enseignants SNUIPP et FSU font déjà savoir qu'ils souhaitaient interpeller le président de la République à l'occasion de cette visite, pour demander des revalorisations salariales pour les enseignants et dénoncer la réforme des retraites en cours. Un rassemblement est prévu à la mi-journée devant l'établissement.

Lors de ces déplacements, le chef de l'État sera accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale.

Un entretien avec Sophie Joissians

Le maire d'Aix-en- Provence annonce dès ce vendredi qu'elle va s'entretenir avec Emmanuel Macron et lui remettre "un certain nombre de dossiers aixois et métropolitains sur lequel l’Élysée a sollicité la Ville."

Sophie Joissains insiste aussi sur l'importance des rénovations urbaines en cours dans plusieurs quartiers d'Aix : "Loin d’être gagné, le défi de nos quartiers prioritaires reste entier sur la commune. Leur maintien dans la cartographie des futurs contrats de ville sera capital pour continuer le travail engagé."