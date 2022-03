Emmanuel Macron candidat : "Ce sera une drôle de campagne" reconnaît Sébastien Lecornu

Ce n'est pas une surprise. Emmanuel Macron est officiellement candidat à un second mandat à l'Elysée. Le président de la République se déclare dans une courte lettre aux Français publiée ce vendredi matin dans les quotidiens régionaux. Il y dévoile ses principaux objectifs: éducation, santé, tout en poursuivant les réformes engagées.

Invité ce vendredi de France Bleu Normandie le président du Département de l'Eure et ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu a reconnu qu'au vu du contexte international et la guerre en Ukraine "ce sera une drôle de campagne. (...) Quand un président de la République en exercice est candidat, c'est toujours particulier, curieux, parfois dépendant des éléments de contexte extérieur. Cette fois-ci, c'est extraordinaire. Et donc, bien évidemment, il faut faire preuve de sobriété et d'humilité dans la manière de faire campagne qui sera forcément pour lui une campagne a minima, en quelque sorte. Mais c'est ainsi".

La gestion des crises change l'exercice du pouvoir et je pense que c'est une chose dont son expérience nous sera précieuse pour un second quinquennat. Sébastien Lecornu

Dans sa lettre Emmanuel Macron exprime un mea culpa ("il est des choix qu'avec l'expérience acquise j'aurais fait différement" ). Pour Sébastien Lecornu "la gestion des crises a éclairé le quinquennat de manière nouvelle et éclairée son action aussi de manière nouvelle. Il faut reconnaître qu'entre les gilets jaunes, la pandémie et désormais une guerre aux portes de l'Europe on n'a pas toujours eu de chance dans la manière de décliner le programme initial. Et puis, je pense que dans sa relation aux Français, beaucoup de choses se sont patinées avec le temps" .

