Emmanuel Macron sera à Roubaix mardi pour parler sécurité

Emmanuel Macron sera de retour à Roubaix, ce mardi 14 septembre. Quatre ans après une première visite sur le thème de la politique de la ville, le chef de l'Etat vient parler sécurité. C'est en effet à Roubaix qu'il prononcera le discours de clôture du Beauvau de la sécurité.

Un discours qui sera, a priori, tenu à l'Ecole nationale de police (ENP). Emmanuel Macron devrait également se rendre au commissariat central de Roubaix.

Une visite confirmée ce vendredi par le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, qui rappelle qu'il avait interpellé le chef de l'Etat en 2017, sur la question des effectifs de police : "je lui avais signalé que la ville perdait des effectifs depuis des années, ce qui était paradoxal pour la plus grande zone de sécurité prioritaire du pays". Depuis, le maire reconnaît que les choses se sont améliorées : "c'est la première fois depuis 2014 que nous faisons une rentrée avec autant de policiers".

37 policiers supplémentaires

Ce mardi, 37 nouveaux policiers affectés à Roubaix ont été installés. Ce qui fait dire à Catherine Osson, députée LREM du secteur, que cette visite est "symbolique. Parce que nous travaillons sur ce sujet depuis le début du mandat. Parce que Roubaix a ses forces et ses faiblesses. Parce qu'il est important que l'aile gauche de la macronie soit entendue, quand elle se préoccupe de sécurité. Les premières victimes de l'insécurité, ce sont les gens les plus fragiles".

Emmanuel Macron sera accompagné du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, ancien maire de la ville voisine de Tourcoing. On évoque aussi la venue du garde des sceaux, Eric Dupont-Moretti. "Roubaix, the place to be", sourit Catherine Osson.