Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel de France 2 le mercredi 12 octobre

Le président de la République s'exprimera sur France 2 dans une interview exclusive, mercredi 12 octobre, annonce France Télévisions ce jeudi. Pour l'instant on ne sait pas encore à quelle heure et ni dans quelle émission interviendra le chef de l'Etat. Cette interview sera réalisée un peu plus d'une semaine après la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, où son gouvernement, qui ne dispose pas de la majorité absolue, doit tenter de trouver des compromis pour faire adopter ses projets de réforme de l'assurance-chômage et des retraites.

ⓘ Publicité

Le président de la République prendra également la parole sur fond de guerre en Ukraine. Alors que le conflit avec la Russie perdure, la menace d'une grave crise énergétique plane sur la France à l'approche de l'hiver. Une perspective qui a amené le gouvernement à présenter un vaste plan de sobriété énergétique .

Le dernier passage du chef de l'Etat sur la chaîne publique remonte au 21 avril. Emmanuel Macron avait répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix dans le journal télévisé de "20 Heures" de France 2 dans le cadre de la campagne présidentielle. Il avait déjà fait face à la journaliste, accompagnée de Gilles Bouleau pour la chaîne privée TF1, le 14 octobre 2020, à l'Elysée, en pleine pandémie de Covid-19.