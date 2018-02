L'année dernière, le candidat Macron avait reçu un oeuf sur la tête. Cette année, son premier Salon de l'Agriculture en tant que président commence par des sifflets. Selon la journaliste de France Info sur place ce samedi matin, ils ont duré quelques minutes et des cris où l'on pouvait reconnaître "trahison !" ont été entendus. Dans le même temps des gens ont applaudi Emmanuel Macron pour contrer les sifflets. Le Président de la République a ensuite repris son opération séduction qu'il compte mener auprès des professionnels de l'agriculture pendant plus de 10 heures ce samedi.

Emmanuel Macron a d'abord rencontré les syndicats, qui l'attendaient de pied ferme, alors que de nombreux sujets les opposent ce dernières semaines : la négociation d'un accord avec des pays du Mercosur pour l'importation de viande sud-américaine, la refonte de la carte des zones défavorisée qui avait provoqué de nombreuses actions, ou encore l'achat de terres agricoles par des étrangers.

Emmanuel Macron a ensuite rencontré les professionnels de la viande, devant lesquels il a littéralement "tapé du poing sur la table", se voulant rassurant quant à sa fermeté dans les négociations à venir avec les pays du Mercosur. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay et l'Union européenne discutent de l'importation massive de viande depuis ces pays vers l'Europe sans droits de douanes. "Je me bats jour et nuit pour que ça marche, mais dans le respect de l'autre", leur a promis le Président.

Le Président de la République a prévu de battre le record de son prédécesseur, François Hollande, en restant plus de 10 heures d'affilée sur place. Le salon de l'agriculture est ouvert jusqu'au 4 mars, de 9h à 19h. Cette année, environ 1.000 exposants seront présentés, avec 4.050 animaux de 350 races. En 2017, l’événement a attiré près de 620.000 personnes.