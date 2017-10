Emmanuel Macron sur TF1 : les réactions politiques en Mayenne

Pour la première fois depuis son élection, le chef de l'Etat s'est exprimé hier soir lors d'une interview télévisée. Les personnalités politiques du département ont réagi sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron a passé son premier grand oral depuis 4 mois. Le Président de la République a défendu son bilan et n'a fait aucune annonce spectaculaire. Sur le réseau social twitter, des politiques mayennais ont commenté la prestation du locataire de l'Elysée. Là non plus pas de surprise. Ses soutiens le soutiennent, ses opposants s'opposent. France Bleu Mayenne a sélectionné quelques tweets.

.@EmmanuelMacron assume la politique mise en œuvre, conforme au projet qu'il a proposé aux Français.Il explique pour tenir le cap et avancer — Jean Arthuis (@JeanArthuis) October 15, 2017

Rien de bien neuf ce soir. Le Président a cherché à mettre de la cohérence. Mais reste l'injustice des mesures sur ISF, CSG, APL. #TF1Macronhttps://t.co/FDtZ31nNyr — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) October 15, 2017

Ci-dessous, une vidéo que le maire macroniste de Cossé-le-Vivien, Christophe Langouet, a partagée sur son compte twitter.

Regardons tout ce qui a déjà été fait en 5 mois. #TF1EMacronpic.twitter.com/A7bA5S1aJL — En Marche (@enmarchefr) October 15, 2017

Le maire centriste d'Evron, Joël Balandraud, lui, a partagé le tweet d'un député En Marche qui regrette l'absence d'une question sur l'écologie.