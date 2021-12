Emmanuel Macron sur TF1 mercredi

Moins d'une semaine après une longue conférence de presse dédiée à la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron s'exprimera deux heures mercredi à partir de 21h05. Le chef de l'État a accordé un entretien à TF1 et LCI. Interview enregistrée dimanche après-midi à l'Élysée, selon franceinfo. Selon la chaîne, le président de la République "évoquera notamment son quinquennat, ses réussites, ses échecs et sa vision de l'avenir".

Pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron dispose pour l'heure d'une bonne cote de popularité et d'un socle électoral solide, entre 20 et 25% des intentions de vote au premier tour selon de récents sondages qui le donnent devant les candidats d'extrême droite Marine Le Pen (20%) et Eric Zemmour (12%) *, si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui.

* sondage Ifop publié dimanche dans le JDD.