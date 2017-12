Chambord, France

Il ne devait faire aucune communication lors de son premier week-end privé depuis son élection. Critiqué pour son séjour près du château de Chambord ce week-end, Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer pour enrayer la polémique. "Il ne faut pas tomber dans cette espèce d'esprit chagrin qu'ont beaucoup qui voudraient voir toujours des symboles", a déclaré le président de la République notamment à l'AFP, au cours d'un entretien devant le château.

Il est arrivé vendredi soir avec une quinzaine de membres de sa famille, qui ont séjourné dans un gîte du village de Chambord, à l'occasion de son 40e anniversaire.

Mélenchon y voit un symbole monarchique

Le président a décrit "un week-end en famille avec des beaux sites français dans la ruralité française, rien de plus, rien de moins". Et d’ajouter : "On a fêté Noël avant l'heure et j'avais choisi de le faire un peu à l'écart de Paris."

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est dit "content" dimanche qu'Emmanuel Macron "soit allé à Chambord parce que ça donne de lui une image monarchique qui me semble correspondre à l'idée qu'il se fait de lui-même."

Au contraire, le chef de l'Etat a estimé que le château de Chambord avait, au-delà de la royauté française, "une vraie histoire républicaine": "C'est une histoire de nature où on réconcilie l'attachement à la nature et à la biodiversité et la tradition de la chasse", a-t-il dit. "Moi, les polémiques, c'est pas la première, elles ne m'intéressent pas beaucoup."

"J'ai payé avec mes deniers"

"J'aurais pu décider de passer mon Noël en famille à l'Élysée et j'aurais pu faire comme beaucoup de mes prédécesseurs, profiter des lieux de la République". Et d'ajouter avoir "à coeur quand je suis avec ma famille d'aller avec les Françaises et les Français."

_"J'ai payé avec mes deniers_, il y a un gite superbe qui est dans le village de Chambord mais qui est accessible", a-t-il ajouté. "J'étais ce matin au spectacle de la Belle et la Bête, ça n'est pas un privilège inouï."

"Il y a plus d'un million de visiteurs (par an au château, ndlr) et je ne suis pas sûr que ce soit un million de privilégiés", a souligné M. Macron, qui s'exprimait au côté de Jean d'Haussonville, directeur du domaine national de Chambord. Le gîte est annoncé sur le site internet à 800 euros le week-end.

Une fête d'anniversaire devait être organisée samedi soir dans les salons du château, après l'heure de fermeture. C'est une salle privatisée dont on ne connaît pas le prix.