Emmanuel Macron terminera sa campagne dans le Lot avec un meeting à Figeac vendredi soir

Emmanuel Macron terminera sa campagne d'entre-deux-tours dans le Lot, avec un dernier meeting vendredi soir à Figeac. Déplacement confirmé par la députée En marche du Lot, Huguette Tiegna. Le président-candidat pourrait avant cela passer par Toulouse vendredi dans la journée. Mais rien n'est décidé pour le moment.

C'est sa troisième venue dans le département depuis le début de son mandat. Emmanuel Macron était venu une première fois en 2019 à Souillac, la première étape du grand débat national, au coeur de la crise des gilets jaunes. Et puis, il est revenu il y a un an sur deux jours à Cahors, Martel et Saint-Cirq-Lapopie.

C'est sa première venue dans la sous-préfecture du Lot, en temps que président. Le Lot, c'est le département du numéro deux du parti Les Républicains, Aurélien Pradié où vingt-cinq élus du conseil départemental ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, dont le maire de Figeac et conseiller départemental André Mellinger.