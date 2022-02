Emmanuel Macron toujours pas candidat, mais ses soutiens tractent déjà en Seine-Maritime

Il n'est pas encore candidat, mais ses soutiens tractent déjà sur les marchés de Seine-Maritime : des militants d'Emmanuel Macron étaient ce samedi 19 février matin sur la marché du Grand-Quevilly. Objectif annoncé : non pas convaincre, mais défendre le bilan du président Macron et sonder les attentes des Français en vue d'un éventuel second mandat.

"Quand bien même Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, il faut continuer à travailler, affirme la députée LREM Sira Sylla, présente ce samedi matin au Grand-Quevilly, je suis là pour échanger avec les gens, leur demander leurs préoccupations, pour faire remonter tout ça, cela pourra venir nourrir le futur programme de la majorité présidentielle."

La députée Sira Sylla en pleine discussion avec un passant. © Radio France - Théophile Vareille

Un tract pour vanter le bilan d'Emmanuel Macron

Ce samedi matin, Sira Sylla et la demi-douzaine distribuent un tract sur lequel ne figure pas la photo d'Emmanuel Macron, mais qui défend le bilan de son quinquennat.

La députée Sira Sylla explique pourquoi elle est venue tracter ce samedi 19 février matin au Grand-Quevilly. Copier

Cela n'empêche pas certains passants sollicités de se dire "surpris" de recevoir le tract d'un candidat pas encore déclaré. "Ce n'est pas normal, affirme Monique, retraitée, Emmanuel Macron devrait être candidat avoir qu'on tracte pour lui comme ça, je ne trouve pas ça normal."

Aucune date n'a toujours pas filtré quand à la probable officialisation de la candidature du président de la République, qui garde aussi ses soutiens dans le flou.