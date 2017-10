Emmanuel Macron très attendu à Egletons

Emmanuel Macron est en Corrèze ce mercredi. Le président de la République se rend à Egletons pour inaugurer le nouveau campus de l'EATP, l'école des travaux publics. Il sera accueilli par plusieurs manifestations.

Le déplacement d'Emmanuel Macron en Corrèze ce mercredi est consacré à la formation professionnelle et à l'apprentissage. C'est pourquoi le Président de la République sera accompagné du ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer et de celui du Travail, Muriel Pénicaud. Le chef de l’État rencontrera également des élèves et animera une table ronde.

GM et S en tête

Ce n'est pas la première fois que l'école d'Egletons reçoit Emmanuel Macron. Celui-ci y était venu lorsqu'il était ministre de l’Économie. C'était le 21 mai 2016. Il avait alors été accueilli par des dizaines de manifestants contre la loi El Khomry. Il aura encore cette fois un gros comité d'accueil, sans doute plusieurs dizaines de personnes, voire plus. En première ligne les salariés de GM et S venus spécialement de La Souterraine. Ils seront accompagnés d'une quarantaine d'élus creusois qui ont demandé une audience au chef de l’État, sans certitude de réponse. Salariés et élus se réuniront en début d'après-midi devant la mairie d'Egletons avant de se rapprocher de l'EATP. Ils croiseront en chemin des militants corréziens de la CGT qui eux doivent se réunir devant l'IUT, proche de l'école des travaux publics. A leurs côtés des adhérents de la France Insoumise.

Une "casserolade"

Une action simultanée pour protester contre la réforme du code du travail. Mais pas question d'essayer d'en découdre comme cela avait été le cas en 2016. Des manifestants, dont des militants CGT, avaient réussi par la force à entrer sur le campus de l'EATP, avant d'en être chassés sans ménagement. Ils assurent que cette fois ils se contenteront de faire du bruit. La France Insoumise donnera notamment une "casserolade" à Emmanuel Macron. De toute façon ils auraient du mal à s'approcher. Le service d'ordre sera très serré. Et la sécurité du site draconienne. C'est le préfet de la Corrèze en personne qui est même venu mardi matin en faire l'inspection préalable.