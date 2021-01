Anniversaire de la mort de François Mitterrand : Emmanuel Macron lui rend hommage vendredi à Jarnac

Le Président de la République Emmanuel Macron sera vendredi matin à Jarnac, pour le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Une cérémonie d'hommage, avec un dépôt de gerbe, aura lieu à 11 heures au cimetière des Grands'Maisons où est enterré l'ancien chef de l'Etat. Crise du coronavirus oblige, cette cérémonie ne pourra pas accueillir plus de 30 personnes. Emmanuel Macron se rendra ensuite dans la maison natale de François Mitterrand, à quelques centaines de mètres du cimetière.

L'année dernière, c'est François Hollande qui était venu s'incliner devant la tombe de François Mitterrand © Maxppp - Renaud JOUBERT

Le président de la République ne devrait pas prendre la parole, voulant faire de ce déplacement "un temps d'hommage et de recueillement", alors que s'ouvre cette année Mitterrand, avec le quarantième anniversaire de son élection le 10 Mai 1981, et de l'abolition de la peine de mort le 9 Octobre. Si son fils Gilbert a annoncé sa présence, Mazarine Pingeot ne sera pas là. Parmi les personnalités politiques attendues : François Hollande, Hubert Védrine président de l'Institut François-Mitterrand, Ségolène Royal, ou encore l'actuel Premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure.

Un "comité d'accueil" ?

A l'occasion de la venue à Jarnac du Président de la République, les salariés de Vérallia ont bien l'intention de rencontrer Emmanuel Macron pour discuter de l'avenir de leur entreprise, qui doit fermer un four et supprimer des emplois. Une nouvelle réunion hier entre les syndicats et la direction n'a pas abouti : "On est très loin du compte", disait hier soir le délégué syndical CGT. Après 45 jours de grève, les salariés de Vérallia exigent toujours zéro licenciement.