Emmanuel Macron vient passer deux jours dans le Lot, pour une visite sur le thème du tourisme

Le chef de l'État se déplace dans le Lot, mercredi 2 et jeudi 3 juin, et il y dormira. Il se rendra à Saint-Cirq-Lapopie et Martel, à l'approche de la saison estivale. Il rencontrera aussi les élus du département à Cahors.

Emmanuel Macron sera donc dans le Lot, mercredi 2 et jeudi 3 juin, et il y passera une nuit. L'Élysée confirme ce lundi 31 mai, la venue du chef de l'État à Saint-Cirq-Lapopie, Martel et Cahors.

"Quelques jours après les premières réouvertures et à l’approche de la saison estivale, ce déplacement sera l’occasion pour le chef de l’État d’aller à la rencontre des Françaises et des Français, de valoriser notre patrimoine touristique en vue des vacances à venir, et de souligner l’importance du tourisme - un secteur majeur pour notre économie, durement touché par la crise sanitaire - et ses perspectives d’emplois pour cet été" indique la note aux rédactions.

Le président arrivera en fin de journée mercredi, et ira à la rencontre des habitants et des élus de Saint-Cirq-Lapopie. Il passera la nuit dans le département, et le lendemain, il débutera la journée à Martel, où il déjeunera avec les habitants le midi, avant de rejoindre Cahors l'après-midi, pour rencontrer les élus du Lot.

J’aime particulièrement le Lot, Figeac, Cahors…

Emmanuel Macron était déjà venu dans le Lot, début 2019, en pleine crise des gilets jaunes. Le chef de l'État avait participé à une journée du grand débat national, à Souillac, en compagnie de nombreux élus de toute la région Occitanie. Dans un récent entretien au magazine Zadig, il indique même son intérêt pour le département : "Oui, il y a des villes et des départements où l‘on peut prendre le pouls des choses. J’aime particulièrement le Lot, Figeac, Cahors… Ce département a formidablement résisté, il a reconquis une activité industrielle, tout en gardant le grand rapport à l’histoire – avec des figures historiques incroyables, comme Maurice Faure -, et on y trouve une forme de ruralité heureuse. Je pense à Saint-Cirq-Lapopie, Breton y eut cette phrase admirable, qui dit tout de l’ancrage choisi : « J’ai cessé de me désirer ailleurs ». Ce sont des lieux qui permettent de comprendre ce qui est accepté en France et ce qui ne l’est pas. Ils synthétisent beaucoup d’histoire".